Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak. Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.

SINAVA 595 BİN 598 ÖĞRETMEN GİRECEK

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı verilerine göre, öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için 614 bin 390 öğretmen başvurdu. Bu öğretmenlerin yüzde 99'u yani 606 bin 185'i eğitimlerini tamamladı.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na 595 bin 598 başvuru yapıldı. Yüksek lisansı bulunan 94 bin 606 öğretmen uzman, doktorası bulunan 257 öğretmen ise başöğretmenlik sınavından muaf tutuluyor.