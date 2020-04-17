17 NİSAN 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerAjans Haberleri

Öğretmenlerin ürettiği siperli maskeleri polisler taktı

Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen 150 siperli maske, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

17.04.2020 - 14:58 | Güncelleme: ABONE OL
Öğretmenlerin ürettiği siperli maskeleri polisler taktı
AA

 

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, BİLSEM'de gönüllü öğretmenler tarafından 3D yazıcılar ile üretilen siperli maskeler, Emniyet Müdür Yardımcısı Bahri Erol'a verildi.

Erol, maskeleri polis ekiplerine dağıttı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan, yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat çalışarak toplumun huzuru ve refahının sağlanması, kamu düzeninin bozulmaması için canla başla mücadele ettiğini söyledi.

Kalkan, güvenlik güçlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Koronavirüs sürecinde öğretmenlerin de fedakarca çalıştıklarını dile getiren Kalkan, "Öğretmenlerimizin el emeklerini sağlık ve emniyet çalışanlarımızla paylaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İbo'nun kızının bu anları olay oldu
İbo'nun kızının bu anları olay oldu
Mutfakta yapılan 12 hata! Kimse farkında değil ama...
Mutfakta yapılan 12 hata! Kimse farkında değil ama...
Bir de annesini görün
Bir de annesini görün
Virüsün son kurbanı 29 günlük bebek!
Virüsün son kurbanı 29 günlük bebek!
"Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara davullu zurnalı moral - MUĞLA
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 585 kişi öldü
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 585 kişi öldü
Down sendromlu Nur Yaren'in doğum günü pastası İstanbul polisinden - İSTANBUL
Down sendromlu Nur Yaren'in doğum günü pastası İstanbul polisinden - İSTANBUL
Sakarya'da karantinaya alınan sokakta hayat normale döndü
Sakarya'da karantinaya alınan sokakta hayat normale döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X