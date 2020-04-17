Öğretmenlerin evlerinde ürettiği siperlikler görevlilere ulaştırılıyor

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yalova'da 20 öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele aktif görev alan sağlık, emniyet, jandarma ve alanda görevli çalışanlar için evlerinde 3D yazıcılarla siperli maske üretiyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 3 haftada üretilen yaklaşık 3 bin maskeyi sağlık, emniyet, jandarma başta olmak üzere alanda görevli personellere ulaştırıyor.
Kurumlara dağıtım programına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, siperli maske üretiminin öğretmenler sayesinde çok hızlı geliştiğini ifade etti.
Tosun, "Bu, birlik ve beraberliğin en güzel örneği. Biz zaten zor zamanlarda birbirine kenetlenebilen ve çok güzel üretim yapan bir milletiz. Bu noktada da biz eğitim camiası olarak şu ana kadar 3 bin maskeye ulaştık. Başta sağlık çalışanları olmak üzere emniyet, jandarma, AFAD, 112, tarım, İŞ-KUR, SGK ve sahaya çıkıp vatandaşlarla bire bir temas halinde olan tüm görevlilerin maske ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Öğretmenlerimizin, bu zor süreçte gerek öğrencilerimizin evlerinde uzaktan eğitim almasına verdikleri katkı, gerek maske üretiminden dezenfektan üretimine kadar vermiş oldukları destekler çok çok önemli."
Eğitim camiasının, salgının başından itibaren desteklerini esirgemediğini ifade eden İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ile İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, Tosun'a maskeler için teşekkür etti.
Evinde maske üretimi yapan bilişim teknolojileri öğretmeni Mustafa Yumuk da, maske üretiminde eşi ve 2 çocuğundan büyük destek aldığını söyledi.
3 haftadır evde maske üretimi yaptıklarını belirten Yumuk, "Öğretmenler olarak ailelerimizle birlikte üretim yapıyoruz. Ben de eşim ve çocuklarımla birlikte üretim yapıyorum. Çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!