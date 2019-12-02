öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar?

Sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği konular arasında yer alan ek ücret maaşı ne kadar? İşte öğretmenlerin aldığı ek aylık geliri...

Ek ücret ne demek?

Öğretmenlerin haftalık ders programı dışında ekstradan verdikleri dersler ek ders olarak öğretmenlere ek bütçe sağlamaktadır. Her ne kadar öğretmenlerin maaşlarına ek olarak girdiği ders saatine göre ödeme yapılsa da ek ders alımı belirli bir saate kadar uyarlanmış ve sınırlıdır. Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlere maaş karşılığı dışında girdikleri ders saati ve tuttukları nöbet için ek ders ücreti ödemesi yapılıyor. Bu ücret her 6 ayda bir yapılan zamlarla değişmektedir.

Sözleşmeli Öğretmenin aldığı ek aylık zammı

Zaman Dersi veren Ek ders ücretinin net miktarı* Dersin verildiği yer Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında Özel sınıf ve cezaevi öğretmenleri Destekleme ve yetiştirme kurslarında Hafta içi gündüz Öğretmen 16,33 TL 20,41 TL 32,66 TL Yüksek lisans yapmış öğretmen 17,15 TL 21,43 TL 34,29 TL Doktora yapmış öğretmen 18,78 TL 23,47 TL 37,56 TL Gece, hafta sonu ve tatillerde Öğretmen 17,50 TL 21,87 TL 34,99 TL Yüksek lisans yapmış öğretmen 18,37 TL 22,96 TL 36,74 TL Doktora yapmış öğretmen 20,12 TL 25,15 TL 40,24 TL,