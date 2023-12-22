Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, yoğun siste şarampole devrildi. Kazada 8 öğretmen ile sürücü yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde servis minibüsü şarampole devrildi, 9 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Siverek-Diyarbakır kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi.
İlçe merkezine ilerleyen Çevirme İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerini taşıyan Ali İhsan Kaşan'ın kullandığı servis minibüsü, yoğun siste şarampole devrildi.
İçinde 18 öğretmenin bulunduğu servis minibüsünün devrildiğini görenlerin ihbarıyla, kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 8 öğretmen ilk müdahalenin ardından Siverek ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.