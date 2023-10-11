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        Haberler Gündem Güncel Öğretmenleri darp eden zorbalara ikinci gözaltı! - Güncel Haberler

        Okul basıp öğretmenleri darp eden veli ve arkadaşı yeniden gözaltına alındı

        İstanbul Beylikdüzü'nde çocuğu disiplin kuruluna sevk edilince okulu basıp 2 öğretmeni darp eden veli ile arkadaşı serbest bırakılmıştı. Şüpheliler, savcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:37 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:43
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        Öğretmenleri darp eden zorbalara ikinci gözaltı!
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        Beylikdüzü'nde çocuğu disiplin kuruluna sevk edilince okulu basıp 2 öğretmeni darp eden veli E.Y. ile arkadaşı T.M., polis ekiplerince gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre 2 şüphelinin sevk edildiği mahkemece serbest bırakılmasının ardından savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

        Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda iddiaya göre birkaç öğrencinin disiplinsiz davranışı nedeniyle 5 Ekim Perşembe günü Davranışları Değerlendirme Kurulu toplandı.

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