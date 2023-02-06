Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kurtarma çalışmalarına katıldığını bildirdi.

Bakan Özer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tamamı öğretmenlerimizden oluşan 2 bin 500 kişilik MEB AKUB ekiplerimiz, depremden etkilenen illerimizde enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına katılıyor." ifadesini kullandı.

Özer, paylaşımında, MEB AKUB ekiplerinin çalışmalarından fotoğraflara da yer verdi.