Öğretmenlerden öğrencilere uzaktan psiko-sosyal destek hizmeti başlıyor - ANKARA

28 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini hatırlattı.Küresel ve ulusal düzeyde olağanüstü günler yaşanan bu dönemde "önce sağlık, insan ve hayat" anlayışından ayrılmadan eğitim ve öğretim sürecinin devamı ilkesinden yola çıktıklarını dile getiren Akpınar, şu bilgileri verdi:
"Bu süreçte öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve velilerin eğitim ve öğretim gündemli görüşmelerini sağlamak, uzaktan eğitim alan öğrencilerin psiko-sosyal ve akademik durumlarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla Evde Kal-Öğretmenin Yanında adlı çalışma başlatıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimiz öğretmenleri tarafından haftada en az bir kez telefon ve internet imkanları ile aranacak. Çalışmayla öğrencilerimizin bu süreçteki duygu ve öğrenme imkanlarına aktif katılım durumları, akademik, duygusal ve sosyal destek ihtiyaçları, evde zamanlarını nasıl planlayıp nasıl değerlendirdikleri, aile içi iletişim gibi boyutların takip edilmesi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmamızda ailenin ihtiyaçları, çocukların ve ebeveynlerin yaşadığı korku, kaygı gibi durumların çocukların üzerindeki etkileri gözlemlenecek, takip edilecek ve gerekli destek için yönlendirmeler yapılacak."
- Öğrencilerle haftada en az bir kez uzaktan iletişim kurulacak
Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile şube rehber öğretmenlerinin kendi sınıflarındaki öğrencilerle haftada en az bir kez uzaktan iletişim kuracaklarını anlatan Akpınar, öğretmenlerin sorularına alınan yanıtlara ve açıklamalara göre öğrencilere destekleyici ve güçlendirici yönlendirme ve bilgilendirmeler yapılacağını söyledi.
Öğrencilerin sağlıklı gelişimi için aile, okul ve toplum iletişiminin ve iş birliğinin devam etmesinin önemine dikkati çeken Akpınar, "Böyle bir dönemde eğitimciler, proaktif davranarak öğrencilerin ihtiyaçlarını evinden de takip ederek bugün ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesinde rol alabilir." değerlendirmesinde bulundu.
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