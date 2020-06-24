Öğretmenlerden "Kovid-19" ile mücadelenin kahramanlarına özel klip

AA

Kentte görev yapan öğretmenlerin, "Buda gelir, buda geçer" türküsünü seslendirdiği ve çeşitli sağlık kuruluşlarının önünde çekilen klipte, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına vurgu yapılıyor.Klipte duygularını da dile getiren öğretmenler, sağlıkçıların dünyanın en hassas işini yerine getirdiklerini ve haklarının asla ödenmeyeceğini belirtiyor.Sağlık çalışanlarının görev başındaki görüntülerinin de yer aldığı klip, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük beğeni topladı.