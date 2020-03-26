Öğretmenlerden "Kastamonu Evde Kitap Okuyor" kampanyası - KASTAMONU

26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eğitim-Bir-Sen Kastamonu Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu tarafından başlatılan kampanya kapsamında öğretmenler, okudukları kitapların içeriklerini ve yazarını cep telefonu kamerasıyla çekerek anlatıyor.Görüntüler, daha sonra sosyal medyaya yüklenerek öğrenciler ve vatandaşlarla buluşturuluyor.
Sancaktaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm ülkelerin zor günlerden geçtiğini söyledi.Virüsün kısa sürede sona ermesi temennisinde bulunan Sancaktaroğlu, "Geçen hafta tatil başlayınca arkadaşlarımızla konuştuk. Öğrencilerimiz evde kitap okusunlar istedik. Bunun için öğrencilerin her hafta bir kitap okumasını istedik. Bu, rağbet gördü." dedi.
Kampanyanın ardından dün itibarıyla yenisini başlattıklarını bildiren Sancaktaroğlu, şöyle devam etti:
"Öğretmenlerimizle konuştuk. Okudukları veya öğrencilerine tavsiye edecekleri kitaplarla ilgili video çekip kitabın içeriği hakkında bilgi verdiler. Öğretmen arkadaşlarımız öğrencilerimize örnek olsun diye onlarca video çekti. Evde eğitime devam ediyoruz, evde kalıyoruz, okuyoruz ve geleceğe yatırım yapıyoruz. Farkındalık amacıyla başlattığımız kampanyanın gelişmesinden, büyümesinden memnuniyet duyuyorum."
Kampanya kapsamında çekilen görüntüler arasından her gün bir kitabın tanıtımının yapılacağını belirten Sancaktaroğlu, ayrıca bir öğrencinin çektiği kitap tanıtım videosunu da yayınladıklarını anlattı.
Göl Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Şenol Danışman, kitap okumayı çok sevdiğini dile getirdi.Öğrencilerine örnek olmak istediğine işaret eden Danışman, "Başkanımız geçen hafta bu süreci anlattığında çok heyecanlandım. Kitaplarda öğrencilerin ilgisin çekecek olayları, yazarın bize vermek istediklerini, kültürümüzü, geçmişimizi tanımak, değerlerimize sahip çıkmak, kendi özümüze dönmek, kendimizi tekrar keşfetmek için büyük bir fırsat olduğunu düşündüm ve video çektim. Yaklaşık 500-600 öğrencimiz bununla ilgili dönüş verdi." ifadelerini kullandı.
Danışman, kampanya ile sadece öğrencilere değil, evde kalmak zorunda olan herkese ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!