Öğretmenler yeni eğitim öğretim dönemine güvenle başlıyor

2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili için geri sayım sürerken okul yöneticileri ve tüm öğretmenler son hazırlıklar için okullarda olacak. Okullardaki toplantı alanlarında Covid-19 tedbirleri konusunda gerekli tüm sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri alındı. 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan mesleki çalışma programında, Covid-19 tedbirlerinden, uzaktan eğitimle telafi programına; psikososyal destek çalışmalarından, etkinlik planlamalarına kadar pek çok başlık tüm detaylarıyla çalışılacak. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner de öğretmenlere, koruyucu ve önleyici tedbirler noktasında dikkat edilmesi gereken detayları paylaşacağı bir video konferans verecek.
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un EBA üzerinden gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla başlayacak olan mesleki çalışma programında, TSE iş birliğinde hazırlanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”nun uygulanması, okul yöneticisi – öğretmen, öğrenci ve veli rehberleri eşliğinde yeni döneme uyum öncelikli gündem başlığı olacak.
21 Eylül’de başlaması planlanan yüz yüze eğitim süreci öncesinde okul binasında, sınıflarda, tuvaletlerde, bahçede ve tüm ortak kullanım alanlarında uygulanacak sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları; öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili süreçlerin planlanması aşamasında en ince ayrıntısına kadar uygulamalı bir şekilde ele alınacak.
Yeni eğitim öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan öğretim etkinliklerinin planlanması, Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki eksiklerinin giderilmesine yönelik hazırlanan “Tamamlayıcı Eğitim Programı”nın uygulama süreci ve psiko- sosyal destek çalışmaları mesleki çalışma programının ana başlıkları arasında. Okul yöneticileri ve öğretmenler, uygulanacak “Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı” hakkında Rehber Öğretmenler/Psikolojik Danışmanlar tarafından bilgilendirilecek.
Mesleki Çalışma Programı kapsamında, dünya çapında başarılı çalışmalara imza atan eğitimci bilim insanı Prof. Dr. Selçuk Şirin de EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek.
Okul yöneticileri ve öğretmenlerin okullardaki mesleki çalışmaları 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.
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