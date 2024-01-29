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        Haberler Gündem Eğitim Öğretmenler TBMM önünde eylem yaptı

        Öğretmenler TBMM önünde eylem yaptı

        Özel okul öğretmenleri, taban maaş haklarının geri verilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi istemiyle TBMM önünde eylem yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 19:30 Güncelleme: 29.01.2024 - 19:30
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        Öğretmenler TBMM önünde eylem yaptı
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        Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi özel okul öğretmenleri, TBMM'nin yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda toplandı.

        Burada grup adına konuşan öğretmen Ceylan Korkmaz, patronların isteği üzerine 2014'te taban maaş haklarının özel öğretmenlerin elinden alındığını savundu.

        "TABAN MAAŞI HAKKIMIZI GERİ İSTİYORUZ"

        "Ataması yapılmayan yüz binlerce öğretmenin özel eğitim kurumu sahiplerinin köleleri haline getirildiğini" öne süren Korkmaz, "Bugün burada öğretmenlerin meslek onurunu hak ettiği yere getirmek için toplandık. 2014'te elimizden alınan taban maaşı hakkımızı geri istiyoruz." dedi.

        Öğle saatlerinden itibaren parkta bekleyişlerini sürdüren ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüşmek istediklerini belirten grubun yanına TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun geldi.

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        İKİ ÖĞRETMEN BAKANLIĞA GİTTİ

        Öğretmenlerin taleplerini dinleyen Uzun, Milli Eğitim Bakanlığıyla görüştüklerini, grup adına iki kişinin bakanlıktaki yetkililerle görüşebileceğini iletti.

        Bunun üzerine temsili seçilen iki öğretmen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ile görüşmek üzere bakanlığa gitti.

        Daha sonra parka dönen öğretmenlerin, Bakan Tekin ile görüşmek için haftaya randevu aldıklarını belirtmeleri üzerine sendika üyeleri parktan ayrıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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