Öğretmenler sağlıkçılar için "videolaringoskop cihazı" üretiyor

26 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merkezin müdürü Hakan Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezdeki 3 boyutlu yazıcıyla daha önce de sağlık çalışanları için siperli maske ürettiklerini, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısıyla gönüllü olarak salgına karşı mücadelelerini sürdürdüklerini anlattı.Yeni tip koronavirüse karşı tüm kurumların ellerinden gelen çabayı sarf ettiğini, kendilerinin de buna destek olduğunu dile getiren Erdal, bu cihazın, sağlık personelinin hastaya temasında sosyal mesafeyi korumasına ve virüsün bulaşmasını en aza indirmesine büyük katkı sağladığına dikkati çekti.Sağlık çalışanlarının hastaya çok yakın olmak zorunda kaldığını, bu cihazın hastaya fazla yaklaşmadan soluk borusu ve gırtlak kısmının görüntülenmesini sağladığını ifade eden Hakan Erdal, "Ürettiğimiz videolaringoskop cihazı, hastaya çok yaklaşmadan cihazdaki kamera sayesinde monitöre bağlanarak karşıdan müdahale edebiliyor ve hastalık bulaşma riskini en aza indirebilmektedir." dedi.- Günde 6-7 tane üretip hastanelere gönderiyorlarTürkiye'deki 7 Bilim ve Sanat Merkezi olarak bu cihazı üretmeye başladıklarını, cihaza ihtiyaç duyan sağlık kuruluşlarının buralardan temin edebileceğini, kendilerinin ürettikleri cihazları Kırşehir ve Akhisar'daki hastanelere gönderdiklerini belirten Erdal, şöyle konuştu:"Videolaringoskoplarla sağlık personelinin hastaya temasında sosyal mesafeyi korumasını ve virüs bulaşmasını en aza indirmeyi hedefledik. Cihazın bir tanesi yaklaşık 2,5-3 saatte basılıyor, bizler de kurum olarak bir günde 6-7 videolaringoskop cihazı üretebiliyoruz. Bu cihazları üretmemizde bizlere destek veren başta Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk olmak üzere Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a ve İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin'e teşekkür ederiz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!