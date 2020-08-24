Öğretmenler okullarda mesailerine başladı - EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA üzerinden açılış konuşmasıyla başlayan programda ilk ders, Kovid-19 salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar oldu.Daha sonra Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı EBA üzerinden öğretmenlere seslendi.Okul yöneticileri ve öğretmenlerin okullardaki mesleki çalışmaları 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.-EdirneEdirne'de de görev yaptıkları okullara gelerek mesleki eğitim çalışmalarına katılan öğretmenleri Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı karşıladı.Kovid-19 salgını nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiklerini anlatan Arpacı, şöyle konuştu:"Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun. Ayrı kaldığımız dönemde sizleri çok özledik. Öğretmen ve öğrenci olmazsa okullar bomboş kalıyor. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi okulda görünce bir başka oluyor. İnşallah bu salgın sürecini hep birlikte atlayacağız. Çocuklarımızın eğitim alacağı okullarımızı en iyi ve hijyenik şekilde hazırlıyoruz. İnşallah 21 Eylül'de öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlamış olacağız."- KırklareliKırklareli'nde de öğretmenler program kapsamında okullardaki çalışmalarına başladı.İstiklal Ortaokulu'na gelen öğretmenler Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde ateşleri ölçülerek binaya alındı.Öğretmenlerden Hüseyin Keçici, AA muhabirine, okulu çok özlediklerini belirterek, öğrencilerle buluşacakları günün hayalini kurduklarını söyledi.Keçici, Kovid-19'a karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade etti.- TekirdağTekirdağ'da da Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen öğretmenler koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülüp maske kontrolleri yapılarak okula alındı.Öğretmenler okulun toplantı salonunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasının ardından salgına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirildi.Bu arada 21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitim süreci öncesinde okul binalarında, sınıflarda, tuvaletlerde, bahçede ve tüm ortak kullanım alanlarında çalışmalar devam ediyor.
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