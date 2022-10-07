Okul dönüşü kaza! Yaralılar var

Aksaray'da içerisinde 3 öğretmenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yaralı öğretmenler hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Aksaray Nevşehir karayolu 25’inci kilometresinde meydana geldi.

Camiliören köyü ilköğretim okulunda görev yapan öğretmenler, okul çıkışı Sümeyye Nur Dutkun (27) yönetimindeki 68 HH 610 plakalı otomobille Aksaray'daki evlerine dönüşe geçti. Dutkun'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki otomobil şarampole devrildi.

Kazada sürücü Dutkun, Muhammed Emin Bakır (29), Asiye Meryem Düzen (26) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.