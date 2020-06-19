Öğretmenler okul bahçesinde kazma kürekle üretim için çalıştı - ARDAHAN

AA

Kentteki Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve idarecileri, hem gelir sağlamak hem de okulun ihtiyacını karşılamak için için kolları sıvadı.Okul bahçesindeki 600 metrekarelik alanda patates ekmek için ellerine kazma ve kürek alan fedakar öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske takıp sosyal mesafe kuralına da uyarak patates ekimi yaptı.Okulun bahçesine ağaç da dikerek yeşil görünüme kavuşmasını sağlayan eğitimciler, salgın sonrası öğrencilerle de çalışarak üretimi arttırmayı hedefliyor.- "İş başa düştü diyerek çalışmaya başladık"Okul müdürü Osman Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretime önem verdiklerini söyledi.Çalışmayı öğrencileriyle planladıklarını ancak Kovid-19 nedeniyle birlikte uygulayamadıklarını ifade eden Erdem, şunları belirtti:"Okulumuzun gıda teknolojileri bölümü olarak niyetimiz, kız öğrencilerimizle uygulama bahçesine tohumluk patatesleri ekmekti. Salgın dolayısıyla kısmet olmadı. Belki okullar açılır diye programımızı erteledik. Ancak olmayınca bizler, yani öğretmenler olarak iş başa düştü diyerek kendimiz çalışmaya başladık."Erdem, ekilen patatesin döner sermayeye dönüşeceğini belirterek ve okulun yemeklerinde kullanılacağını dile getirdi.- "Çok ciddi bir sermaye ortaya çıkacak"Mesleki bir okulda yetişen öğrencinin bu tür çalışmaları bilmesi ve kendini geliştirmesini istediklerini aktaran Erdem, "İlerleyen aşamalarda üretimi attırmak ve ekonomiye katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bizler ve öğrenciler ortaklaşa bu üretimi yaptığımızda çok ciddi bir sermaye ortaya çıkacak." diye konuştu.Milli Eğitim Bakanlığının da mesleki eğitime önem verdiğini anımsatan Erdem, şunları kaydetti:"10. sınıf ve sonrası öğrencilerimiz devlet tarafından sigortalanıyor. 12. sınıfta ise maaşla çalıştırılıyor. Bu öğrencilerimiz mezun olurken iş yeri açma belgesi ile mezun oluyorlar. Ayrıca 50 bini karşılıksız olmak üzere toplam 150 bin lira KOSGEB kredisine varan bir destek kendisine veriliyor. Üretim yapmaları amacıyla iş yeri açma imkanı tanınıyor. Bu okullarımızdaki öğrenciler, okuldan sonra ayakları üstünde durabilecek şekilde mezun oluyorlar."Öğretmenlerden Büşra Artut da gelecek sezonda ise üretim ve ekimi öğrencilerle yapacaklarını anlatarak, çok sevdiği öğrencileriyle üretime katkıda bulunacak olmanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.