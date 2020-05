Öğretmenler kapı kapı dolaşarak maske dağıtıyor - EDİRNE

AA

Kapılarını çaldıkları her evde vatandaşların maske ihtiyacını soran eğitimciler, hafta boyunca bu görevi gönüllü yapıyor.Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi teknoloji ve tasarım öğretmenlerinin atölyede ürettikleri siperli maskeler de sahada görevli kamu görevlilerine dağıtılıyor.Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Lokman Kızılyar, AA muhabirine, okul yöneticileri ve öğretmenlerin salgınla mücadelede gönüllü görev aldıklarını söyledi.Tüm dünyada salgının etkilerinin devam ettiğini anımsatan Kızılyar, "Devletimizin, hükumetimizin aldığı tedbirlere iki aydır tüm vatandaşlarımız uyuyor. 'Sosyal normlarımız değişti' diyebiliriz." ifadesini kullandı.Kızılyar, vatandaşların, devletin maddi, manevi ve sağlık alanındaki yardımlarına ulaştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:"Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Edirne Valiliği koordinasyonunda ilimizde salgınla ilgili çalışmalar var. Vefa Sosyal Destek Grubu ve AFAD'ın yardımları ve yaptıkları vatandaşlarımıza dokundu. Birlikte hareket ettiğimizde birçok şeyin üstesinden geldiğimizi biliyoruz. Sağlık çalışanları, polis, jandarma ve görev başındaki herkes bu süreçte fedakarca çalışıyor. Biz de gönüllü öğretmenler olarak maske dağıtımında yer almak istedik. Valilik koordinasyonunda haftalardır bu dağıtımlara ev ev gezerek devam ediyoruz."Aynı okulun öğretmenlerinden Hatice Yiğit de zor günlerin birlik beraberlikle atlatılacağına inandığını belirterek, "Öğretmenler sadece kara tahtada ya da okulda değil her alanda halkla beraber. Vatandaşlarımıza maskesiz dışarı çıkmamalarını salgınla mücadelede tedbirler almaları gerektiğini anlatıyoruz." diye konuştu.Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni İsmail Kahraman, bu zorlu süreçte vatandaşların yanında olmak için gönüllü maske dağıttıklarını, sahada görev yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.- "Öğretmenlerimizi çok seviyoruz"Kent sakinlerinden Nebibe Mutlu ise öğretmenlere teşekkür ederek, "Çocuklarımızı, torunlarımızı eğittiler, bizlere her anlamda destek oldular yıllarca. Şimdi de gönüllü maske dağıtıyorlar. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz." dedi.Ümit Yavuzcan ise salgına karşı tedbir aldığını, maskesiz dışarı çıkmadığını anlatarak, çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür etti.Hami Şahin de öğretmenlerin her zaman verimli çalıştığını, topluma katkı sunduğunu kaydetti.