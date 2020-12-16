Öğretmenler için dijital okuryazarlık kılavuzu hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son yıllarda insan yaşamında önemli bir yer tutan, uzaktan eğitim süreciyle de öğretmen, öğrenci ve veli dahil her yaştan insanın günlük hayatının merkezi haline gelen dijital teknolojilerin doğru kullanılması amacıyla çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, uzaktan eğitim sürecinde, dijital teknoloji kullanımı artan öğretmenler için çocukların dijital hayata katılmaları, öğrenmeleri ve çalışmaları için yol göstermek amacıyla "Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu" oluşturuldu.
Dijital okuryazarlığın tanımının yapıldığı kılavuzda, öğretmenlere, bu kavramı günlük uygulamalara dahil edebilmeleri, derslerinin kazanımlarını aktarırken bilgi teknolojilerini daha yaratıcı ve eleştirel kullanabilmeleri, bu konuda meslektaşlarıyla ortak bir dil oluşturabilmelerine yardımcı olacak bazı öneriler yer aldı.
"Dijital Okuryazarlığın Temel Kavramları", "Uygulamada Dijital Okuryazarlık", "Dijital Okuryazarlığın Bileşenleri", "Sınıfta Dijital Okuryazarlığı Teşvik Etmek", "Dikkate Alınması Gereken Hususlar", "Neler Yapabilirsiniz?" gibi bölümlerden oluşan kılavuz, EBA portalı kütüphanesindeki adreste paylaşıldı.
EN ÇOK TALEP EDİLEN KONULARDAN
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yaptığı yazılı açıklamada, uzaktan eğitim süreciyle tüm öğretmenlerin kaçınılmaz şekilde etkin kullanmak durumunda kaldığı dijital teknolojilerin, en çok yardım talep edilen konulardan olduğunu belirtti. Selçuk, bunlara yanıt verebilmek ve öğretmenlerin en doğru yönlendirmeyi yapabilmesi için kılavuzun hazırlandığını ifade etti.
Gündelik hayatın tümüyle değiştirilmesine neden olan küresel salgının, dijital teknolojileri, öğrenme sürecine destek olacak bir unsur olmaktan çıkartıp sürecin merkezi haline getirdiğine işaret eden Ziya Selçuk, yüzlerce meslektaşının, bu konuda eğitim, kaynak gibi destekler talep ettiğini aktardı.
Uzaktan eğitim süreciyle öğretmenlere sundukları dijital beceri tabanlı mesleki gelişim programlarını artırdıklarını anlatan Bakan Ziya Selçuk, "Şimdi de bu konuda dünya literatüründeki tüm yayınları uzmanlarca harmanlayarak, 'Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu'nu meslektaşlarımın kullanımına sunuyoruz. Öğrencilerimize bu dünyada doğru yolu bulabilmeleri için rehber olacak öğretmenlerimiz, öğrencilerine nasıl destek olabileceklerine dair tüm sorularına bu kılavuzda yanıt bulabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.
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