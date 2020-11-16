Öğretmenler hijyenik yaşam için "hava sterilizasyonu" üretti

Bilişim teknolojileri şefi Serdar Daloğlu ve bilişim teknolojileri öğretmeni Hasan Yalçın, okulda kendi imkanlarıyla hava sterilizasyon cihazı geliştirdi.
Denemesi yapıldıktan sonra okulların açılmasıyla sınıflarda kullanılmaya başlanan cihazın, ilerleyen aşamada seri üretimi amaçlanıyor.
Okul müdürü Nesrin Demirci, AA muhabirine, salgın sürecinde okul olarak maske üretimi yaparak ellerinden geldiğince Kovid-19 ile mücadeleye destek olduklarını söyledi.
Bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Demirci, "Bilim teknolojileri alanı öğretmenlerimiz kendi imkanlarıyla hepa filtre, UVC lambalı hava sterilizasyonu cihazı üretti. Bu cihaz 50 metrekarelik bir alanı yarım saatte temizliyor. Cihazı okulumuzda kullanmaya başladık. Okul olarak cihazın üretiminin devam etmesini istiyoruz." dedi.
- "Seri üretim yapabilecek durumdayız"
Öğretmen Yalçın da salgın ortaya çıktıktan sonra hava sterilizasyonu, hijyen ve maskenin çok önemli hale geldiğini dile getirdi.
Salgınla mücadelede kendilerinin de görev almak istediklerini vurgulayan Yalçın, "Yüz yüze eğitim başlayacağı için hava sterilizasyonu cihazının önemli olduğunu düşündük. UVC lambanın virüs ve benzeri şeyleri temizlediğini, yine aynı şekilde hepa filtrenin hastanelerde kullanıldığını öğrendik. Bunların hepsinin aynı anda herhangi bir ortamı temizleyeceğini düşündük ve böyle bir proje gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Cihazı tamamen kendi imkanlarıyla ürettiklerini anlatan Yalçın, "İlk başta böyle bir cihazın olup olmadığını araştırdık. Bu cihazların meslek lisesinde üretildiğinde daha ucuza ortaya çıkarılacağını belirledik. Piyasadakilerin maliyetinin çok yüksek olduğunu görünce üretmeyi düşündük." diye konuştu.
Yalçın, salgının artması nedeniyle cihazı hızlı şekilde ürettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:
"Cihaz 50 metrekarelik alanı temizliyor. Bunu hem UVC lamba hem de hepa filtre ile yapıyor. Talep olması halinde seri üretim yapabilecek durumdayız. Bunu daha da geliştirerek üretmek istiyoruz. Biz öğrencilerimizle çalışıyoruz. Ne kadar ihtiyaç olursa o kadar üretim yapabiliriz. Bunu biz ilk olarak sınıf bazlı düşündük fakat oransal olarak büyütüldüğünde istenilen alanı temizleme imkanına sahiptir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!