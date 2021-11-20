Öğretmenlere ücretsiz

Oyunlarını eğitimciler için sahneleyecek olan Devlet Tiyatroları 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü ücretsiz temsillerle kutlayacak
Devlet Tiyatrolarının farklı bölgelerindeki 12 oyun 24 ve 25 Kasım tarihlerinde ücretsiz olarak öğretmenlerle buluşacak. Öğretmenlik mesleğine farkındalığın arttırılması ve eğitimcilerin mesleki motivasyonlarının yükseltilmesine katkı sağlamak üzere ülke genelinde düzenlenecek etkinlikler kapsamında toplamda 4 bin 300 öğretmenin ücretsiz olarak tiyatro izlemesi sağlanacak.
Biletler, Devlet Tiyatrolarının gişelerinden ya da ilgili müdürlüklerden öğretmen kartları gösterilerek temin edilebilecek.
Ücretsiz izlenebilecek oyunlar ve sahneleri şöyle;
Ankara Devlet Tiyatrosu; Vişne Bahçesi... Cüneyt Gökçer Sahnesi.
İstanbul Devlet Tiyatrosu; Seneye Bugün... Mecidiyeköy Büyük Sahne.
İzmir Devlet Tiyatrosu; Oyuncu – Ben Feuerbach... Karşıyaka Sahnesi.
Bursa Devlet Tiyatrosu; Sırça Kümes... AVP Sahnesi.
Adana Devlet Tiyatrosu; Definename... Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi.
Trabzon Devlet Tiyatrosu; Kuyucaklı Yusuf... Atapark Haluk Ongan Sahnesi.
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu; Kürk Mantolu Madonna... Orhan Asena Sahnesi.
Antalya Devlet Tiyatrosu; Yastık Adam... Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi.
Erzurum Devlet Tiyatrosu; Ölümcül Oyun... Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi.
Konya Devlet Tiyatrosu; Işıltılı Haşerat... Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi.
Sivas Devlet Tiyatrosu; Yirmibeşonbeş Treni... AKM Sahnesi.
Van Devlet Tiyatrosu; Erkek Gezegeni... Kültür Merkezi Sahnesi.
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