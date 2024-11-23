En güzel, resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri
24 Kasım'ın gelişiyle birlikte, en güzel, resimli Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü kutlanan Öğretmenler Günü ülkemizde 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk, "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır." sözleri ile öğretmenliğin önemi vurgulamıştır. İşte en güzel, kısa, uzun, farklı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri
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En güzel, anlamlı, duygusal, kısa, uzun ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları, 24 Kasım için bekleyiş sürürken günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü her yıl ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün öncesinde, en güzel, resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajlarını haberimizde derledik. İşte Öğretmenler Günü mesajları...
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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI
"Eğitimdeki ışığımız, rehberimiz, sevgi dolu öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun! Sizlere minnettarız."
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"Bilgiyi sevgiyle buluşturan, geleceğimizi şekillendiren değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım."
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"Her biriniz, birer kahraman! Siz öğretmenler, yarının liderlerini yetiştirmekte kahramanlık sergiliyorsunuz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun!"
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"Öğrencilerin hayatlarına dokunan, bilgiyle aydınlatan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlar, emekleriniz için teşekkür ederim."
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"Öğrencilerinizin hayatlarına dokunduğunuz her an, bir tohumun filizlenmeye başladığı andır. Bu özel gününüzde size minnettarız. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun!"
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"Sizler, sadece kitapları değil, geleceği de aydınlatıyorsunuz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun, değerli öğretmenlerimiz!"
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"Eğitimdeki kılavuzlarımız, öğrencilerimizin yıldızları olan siz değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."
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"Bilgi ağacının kökleri öğretmenlerdir. Her biriniz birer bahçıvan olarak bu ağacı büyütüyorsunuz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun!"
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"Öğretmenler Günü, siz değerli öğretmenlere şükranlarımızı sunma zamanı. Eğitimin ışığını yakan her bir öğretmenimizin günü kutlu olsun!"
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EN GÜZEL, ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ
"Sadece bilgi değil, aynı zamanda sevgi ve özveri de eken değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlar, minnettarlığımızı sunarım."
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"Değerli öğretmenlerimiz, sizin sayenizde geleceğimiz aydınlık. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun, varlığınız bizim için büyük bir güç."
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"Öğretmenlik, sabır, sevgi ve bilgiyi aynı anda paylaşma sanatıdır. Sizler bu sanatı en güzel şekilde icra eden sanatçılarsınız. Öğretmenler Günü'nüzü en içten dileklerimle kutlarım."
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"Sizler, sadece ders kitaplarından değil, hayatın ta kendisinden öğretensiniz. Her biriniz birer kahraman. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun!"
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"Öğrencilerinizin gözlerindeki ışığı görmek, emeklerinizin en güzel karşılığıdır. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."
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"Eğitimdeki emeğiniz ve öğrencilere kattığınız değer için minnettarız. Sizler, toplumun temel taşlarısınız. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun!"
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"Her biriniz, öğrencilere sadece bilgi değil, aynı zamanda hayata dair değerli dersler de veren kılavuzlarsınız. Öğretmenler Günü'nüzü kutlar, saygılarımı sunarım."
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"Sizler, birer öğretmen olarak yalnızca sınıflarda değil, aynı zamanda kalplerimizde de yer buldunuz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun, sevgiyle dolu günler dilerim."
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"Bilgi ağacının dallarını sizler büyütüyorsunuz, öğrencileriniz ise bu dallarda meyve veriyor. Sizlere minnettarız. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun!"
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"Öğretmenlik, sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda kalplere dokunmaktır. Sizler, bu özel görevi en güzel şekilde yerine getiren kahramanlarsınız. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun!"