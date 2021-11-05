Bursa Valiliği'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, burada yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüs (Covid-19) sürecini Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun belirlediği önlemler çerçevesinde başarılı bir şekilde yönettiklerini söyledi.

''15-19 KASIM TARİHLERİ ARASINDA ÖĞRETMENLERİMİZ OKULLARA GELMEYECEK VE İDARİ İZİNLİ SAYILACAK''

Bakan Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 15-19 Kasım tarihlerinde 1 haftalık ara tatil olacağını hatırlattı.

Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Özer, "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişimleri var. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim" dedi.

2021 İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.