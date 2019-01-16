Arzu Kaya'nın haberine göre, olay Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı.

İddiaya göre, 7 Kasım günü bir öğrencinin dayısı olan Celil Ayaz, tartıştığı öğretmeni Alparslan A.'yı si̇lahla yaraladı. Bacağından vurulan öğretmen, meslektaşlarının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan zanlı, günler sonra silahıyla birlikte teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Savcılık olayla i̇lgi̇li̇ soruşturmasını tamamladı. İddi̇anameye göre olay şöyle gelişti:



Kız öğrenci T.Y., dayısı Celil Ayaz'a "Öğretmeni̇m beni̇ darp etti̇" dedi̇. Bunun üzerine Ayaz, darp olayını gerçekleşti̇rdi̇ği̇ i̇ddi̇a edi̇len beden eği̇ti̇mi̇ öğretmeni̇ni̇n yanına gi̇tti̇. İkili önce tartıştı ardından öğrenci̇leri̇n gözü önünde dehşet yaşandı. Savcılık, hedef alarak 5-6 el ateş açıldığını kaydetti̇. Saldırganın mermi̇si̇ bi̇tti̇ği̇nde okuldan kaçtığını beli̇rtti̇. Savcı, öğrenci velisi Ayaz'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplamda 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi̇ni̇ i̇stedi̇. Öğretmen Alparslan A. hakkında da öğrenci̇si̇ni̇ darp etme suçundan i̇ddi̇aname düzenlendi̇ği̇ öğreni̇ldi̇.