Trabzon'da oğlunu cetvelle döven öğretmen H.B.’yi tehdit ettiği iddia edilen eğitimci baba A.C., yargılandığı mahkemeden ceza aldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Yomra İlçesi Merkez İlkokulu'nda eğitim gören 8 yaşındaki Y.İ.C., annesi S.C.'ye öğretmeni tarafından cetvelle dövüldüğünü söyledi. Bunun üzerine oğlu ile birlikte polis merkezine giden anne S.C., öğretmen H.B.'nin oğlunu dövdüğünü ileri sürerek, suç duyurusunda bulundu. Oğlunun dövüldüğünü öğrenen eğitimci baba A.C. öğretmenin cep telefonuna, 'Sana amirinin kim olduğunu göstereceğim' şeklinde bir mesaj attı.

ÖĞRETMENDE ŞİKÂYETÇİ OLDU

Öğretmen H.B.'nin şikâyeti üzerine Akçaabat Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan baba A.C. hakkında basit tehdit iddiasıyla dava açıldı. Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan baba A.C., hakkındaki suçlamaları reddederek, öğretmenin oğlunu dövdüğü için telefonla aradığını ancak, ulaşamadığını söyledi. A.C., "Ben mesajı tehdit etmek için değil amirlik nasıl yapılır anlatmak için attım" dedi.

ÖNCE CEZA SONRA ERTELEME

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi A.C.'yi öğretmene yönelik basit tehdit suçunu işlediği gerekçesiyle önce 30 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. A.C.'nin duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezayı 25 gün karşılığında 500 TL adli para cezasına indiren mahkeme cezayı da 5 yıl süreyle erteledi.

ÖĞRETMENİN DAVASI SÜRÜYOR

Öte yandan, öğrencisini cetvelle dövdüğü iddia edilen öğretmenin davası devam ediyor.