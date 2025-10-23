Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Öğretmene tokat atan veli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Öğretmene tokat atan veli tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ilkokulda öğretmene tokat attığı iddia edilen veli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 20:03 Güncelleme: 23.10.2025 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğretmene tokat atan veli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da Şehit Coşkun Nazilli İlkokulunda görev yapan öğretmen Z.Ö, dün nöbet görevi sırasında ikinci sınıf öğrencisi bir çocuktan bahçeye çıkmasını istedi.

        Öğrencinin kolundan tutarak bahçeye çıkmasını istediği sırada okulda bulunan öğrenci velisi M.Ç. duruma müdahale etti. Sözlü tartışmanın ardından veli, öğretmene tokat attı.

        Okul yönetiminin ihbarıyla gelen polis ekibi, darp raporu alan öğretmenin şikayeti üzerine veliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Olay, okuldaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        REKLAM

        Öğretmenin avukatı Bihter Gönültaş, Eğitim-İş Sendikasının Alanya Temsilciliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenin bir veli tarafından görevi başında fiziksel şiddete uğramasının eğitim ortamında hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söyledi.

        Velinin dün tutuklandığını anımsatan Gönültaş, "Bu gelişmenin hemen ardından olayın kamuoyundaki yansımalarını manipüle etmek amacıyla bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, müvekkilimizin kimliği açık biçimde paylaşılmış, kendisinin öğrenciye şiddet uyguladığı yönünde asılsız, gerçeğe aykırı ve tamamen mesnetsiz iddialar yayılmıştır." dedi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        8 ilde sağanak yağış uyarısı
        8 ilde sağanak yağış uyarısı
        "Diyalog savaştan iyidir"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Lionel Messi imzayı attı!
        Lionel Messi imzayı attı!
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Habertürk Anasayfa