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Öğretmene banka promosyonu 3 bin liradan 25 bin 500 liraya yükseldi! 2022 Öğretmene banka promosyonu ne zaman verilecek?

Öğretmene banka promosyonu 3 bin liradan 25 bin 500 liraya yükseldi!

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen banka promosyonu ödemeleri için Vakıflar Bankası ile anlaştı. Daha önce 3 bin lira olarak ödenen öğretmene banka promosyonu 8 kat artırıldı. Öğretmene banka promosyonu ödemeleri Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek. İşte, MEB öğretmene banka promosyonu detayları...

Giriş: 31.10.2022 - 09:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milli Eğitim Bakanlığının personllerine sağlanacak olan banka promosyonu miktarı belli oldu. Öğretmene banka promosyonu ödemeleri 8 kat artılırken ödeme için Vakıflar Bankası ile anlaşma imzalandı. Gelişmenin ardından "Öğretmene banka promosyonu ne  kadar oldu ve ne zaman hesaplara yatar?" soruları gündeme geldi. İşte, 2022 öğretmene banka promosyonu ödeme tarihi...

  • ÖĞRETMENE BANKA PROMOSYONU NE KADAR?

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla, öğrertmene banka promosyonu için Vakıflar Bankası ile anlaşma sağlandı. Daha önce 3 bin TL alan Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı personeline 22 bin 500 liraya yükseltildi. 

  • ÖĞRETMENE BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

    Vakıflar Bankası ile imzalanan sözleşmeye göre banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022 tarihinde hesaplara yatırılacak.

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