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MEB AÇIKLADI! Öğretmen yer değiştime başvuruları ne zaman başlıyor? MEB ile iller arası yer değiştirme tayin takvimi açıklandı

Öğretmen yer değiştime başvuruları ne zaman başlıyor? MEB ile iller arası yer değiştirme takvimi açıklandı!

Öğretmenlerin merakla beklediği sorunun yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Öğretmen il içi atama başvuruları için geri sayım başladı. MEB tarafından iller arası yer değiştirme (tayin) takvimi açıklandı. Peki, öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

09.06.2022 - 01:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milli Eğitim Bakanlığı, isteğe bağlı veya zorunlu nedenlerden dolayı görev yerini değiştirmek isteyen öğretmenler için il içi veya il dışı yer değiştirme başvuruları hakkındaa açıklamalarda bulundu. Elektronik ortamda alınacak başvuruların hangi tarihlerde alınacağı merak konusu oldu. Peki, atama başvuruları ne zaman? İşte, MEB ile öğretmen yer değiştirme başvuruları takvimi...

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  • İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE?

    Öğretmenlerin 2022 yılındaki il içi istek, iller arası istek ve zorunlu çalışma yükümlülüğü, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu gibi sebeplere bağlı tayin başvuruları 4-8 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve sonuçların ilanı 19 Temmuz 2022 tarihinde olacak. 

  • İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz 2022'de saat 16.00'a kadar alınacak. Atamalar ise 1 Ağustos 2022'de gerçekleştirilecek. Görevden ayrılma işlemi ise 2 Ağustos 2022 itibarıyla yapılacak.

  • İL İÇİ VEYA İLLER ARASI İHTİYAÇ LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

    Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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