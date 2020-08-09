Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habetürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Valiliği bünyesinde kurulan izolasyon takip ekibini motive etmek, çalışmaları sahada denetlemek ve vatandaşları bilgilendirmek için ekiple birlikte denetimlere katıldı. Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde karantina sürecini geçiren hastalar için yapılan denetimlere katılan Özkan, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak, hasta ailelerini tedbirler konusunda bilgilendirdi, ailelere moral ve destek verdi.

''SAĞLIK OTORİTELERİNİN UYARILARINA DİKKAT ETMEK ZORUNDAYIZ''

Maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine harfiyen uyulduğu sürece, salgınla mücadelenin de başarılı bir şekilde devam edeceğini söyleyen Özkan, "Pandemi döneminde, güçlü sağlık yapımız en büyük avantajımız oldu. Keza gıda ve tedarik zincirinin sürdürülmesi açısından hükümetimizin aldığı tedbirler olağanüstü derece önemli. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde bütün bakanlıklarımız, mahalli idarelerimiz, belediyelerimiz çalışmakta ve bütün dünyaya örnek olacak bir performans ortaya koymaktadır. Bize düşen, sağlık otoritelerinin uyarılarına dikkat etmek, riayet etmektir." ifadelerini kullandı.

''EKİPLER DOKTORLARIN REHBERLİĞİNDE EVLERDE HASTALARI TAKİP EDİYOR''

Tedbirleri yerinde denetlemek üzere ekiplerle sahada olduğunu belirten Özkan, "Bir ailemizi az önce ziyaret ettik. Ailemizin bir çocuğu pozitif. Ekiplerimiz, doktorlarımızın rehberliğinde tek tek evde hastalarımızı hem takip etmekte, hem tedavi etmekte, hem de bir ihtiyaçları varsa onlara ihtiyaçlarının temini konusunda yardımcı olmaktadır. Bu çalışmanın özelliği, pozitif olup evlerine gönderdiğimiz kardeşlerimizin her birisinden sorumlu bir polis memuru ya da okul müdürü öğretmen arkadaşımızı görevlendirmiş olduk. Her hastadan sorumlu bir personelimiz var. Bunlar hastalarla iletişim halinde. Ara sıra yanlarına uğrayıp hal hatır soruyor, bir ihtiyaçları olduğu zaman da Vefa Destek grubunu hastaya yönlendiriyorlar. Aynı zamanda da hastaları kurallara uymaları noktasında uyarıyorlar." diye konuştu.