Öğretmen seminerleri ne zaman? MEB duyurdu! 2024 Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi?

Öğretmenler her dönem başında yeni eğitim öğretim yılının planlanması ve kişisel gelişimleri için mesleki çalışmalara katılıyor. Bu sebeple gözler bu dönem yapılacak öğretmen seminerleri programına çevrildi. Peki Öğretmen seminerleri ne zaman? 2024 Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi?