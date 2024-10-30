Öğretmen seminerleri ne zaman? MEB duyurdu! 2024 Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmen seminer takvimi duyuruldu. Öğretmen çevrim içi seminerleri geçtiğimiz dönemlerde Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) giriş ekranı üzerinden yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan iş takvimine göre, 2024 2025 eğitim öğretim dönemi kasım ara tatili öğretmenlerin seminerleri online olup olmayacağı belli oldu. Peki Öğretmen seminerleri ne zaman, onlıne mı nasıl yapılacak?
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Öğretmenler her dönem başında yeni eğitim öğretim yılının planlanması ve kişisel gelişimleri için mesleki çalışmalara katılıyor. Bu sebeple gözler bu dönem yapılacak öğretmen seminerleri programına çevrildi. Peki Öğretmen seminerleri ne zaman? 2024 Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi?
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ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?
Ara tatil seminer sürecinin ayrıntıları belli oldu. 2024 yılı kasım ara tatilinde yapılacak olan öğretmenler seminerleri çevrim içi olacak şekilde 11-15 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.
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Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla açıkladı. Tekin, açıklamasıyla seminerlerin online yapılacağı bilgisini verdi.
Tekin; "Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları öğretmenlerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda belirliyoruz.
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Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.