Milli Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında alındı. Ön başvurusu onaylananlar ise 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında kurum tercihinde bulundu. Belirtilen tarihlerde işlemlerini gerçekleştiren adaylar, atama sonuçları için MEB’den gelecek sonuç duyurusu için bekleyişe geçti. Peki, 2025 Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEBBİS tayin sonucu sorgulama ekranı ve konu hakkında detaylı bilgiler…