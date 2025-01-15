Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEBBİS tayin sonucu sorgulama ekranı
2025 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanmıştı. Takvim doğrultusunda ön başvurusu onaylananlar, 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında kurum tercihinde bulundu. Şimdi ise tüm gözler mazerete bağlı yer değiştirme tayin sonuçları için MEB'den gelecek açıklamalara çevrildi. MEBBİS tayin sonucu sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
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Milli Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında alındı. Ön başvurusu onaylananlar ise 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında kurum tercihinde bulundu. Belirtilen tarihlerde işlemlerini gerçekleştiren adaylar, atama sonuçları için MEB’den gelecek sonuç duyurusu için bekleyişe geçti. Peki, 2025 Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEBBİS tayin sonucu sorgulama ekranı ve konu hakkında detaylı bilgiler…
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ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemlerinde görev süreleri hesaplanırken 28 Şubat tarihi esas alınacak.
Atamalar 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
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MAZERETE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.
Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.
Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.
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AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yapılacak.
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