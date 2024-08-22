Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları 16 Ağustos’ta açıklanmış ve tercihleri doğrultusunda yer değişikliği yapamayan öğretmenler için yeni bir çalışma planlandığı açıklanmıştı. Beklenen haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerden yeniden başvuru alınacağını duyurdu. Peki MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme atama başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte 2024 Öğretmen mazerete bağlı atama başvuru tarihleri hakkında merak edilen tüm detaylar…