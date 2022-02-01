Öğretmen maaşları 2022'de ne kadar oladu? Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammı yüzde 7.5'e çıkardıkları. Kararname 18 Ocak'ta TBMM'de onaylandı. Böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapıldı.