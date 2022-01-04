Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SGK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.

2022 ÖĞRETMEN MAAŞLARI SON DURUM!

MEMUR MAAŞLARI (Net / TL) UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak Vali 22412 29225 Genel müdür (1/4) 16177 21095 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11118 Memur (Lisans - 9/1) 5277 6881 Öğretmen (1/4) 6587 8590 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 19333 Başkomiser (3/1) 8522 11113 Polis memuru (8/1) 7465 9734 Uzman doktor (1/4) 10126 13204 Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8334 Mühendis (1/4) 8703 11349 Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 7160 Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10778 Vaiz (1/4) 6844 8925 Avukat (1/4) 8311 10837 En düşük memur maaşı 4880 6364 Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan