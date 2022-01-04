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Öğretmen maaşları 2022 ZAMLI - Güncel: En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Öğretmen maaşları TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Öte yandan maaşlara refah payı da eklendi. Peki, en düşük öğretmen maaşı ve en düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? İşte Güncel öğretmen maaşları...

04.01.2022 - 12:45 | Güncelleme: ABONE OL
Öğretmen maaşları 2022 ZAMLI - Güncel: En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SGK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.

2022 ÖĞRETMEN MAAŞLARI SON DURUM!

MEMUR MAAŞLARI
(Net / TL)
UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
Vali 22412 29225
Genel müdür (1/4) 16177 21095
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11118
Memur (Lisans - 9/1) 5277 6881
Öğretmen (1/4) 6587 8590
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 19333
Başkomiser (3/1) 8522 11113
Polis memuru (8/1) 7465 9734
Uzman doktor (1/4) 10126 13204
Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8334
Mühendis (1/4) 8703 11349
Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 7160
Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10778
Vaiz (1/4) 6844 8925
Avukat (1/4) 8311 10837
En düşük memur maaşı 4880 6364
Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan

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