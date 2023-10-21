'Öğretmen'in oyuncuları ilk gösterime katıldı
Trabzon'da çekimleri tamamlanan 'Öğretmen' filminin oyuncuları, sinemaseverlerle ilk gösterimi izledi
Senaristliğini Yılmaz Okumuş, yapımcı ve yönetmenliğini ise Bilal Kalyoncu'nun yaptığı, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rekabetini mizahi dille anlatan TRT ortak yapımı 'Öğretmen' filmi, gösterime girdi
Okumuş ve Kalyoncu ile oyuncular Necmi Yapıcı, Seymen Aydın, Adem Yılmaz, Şükrü Üçüncü ve Bilal Hancı, bir alışveriş merkezinin sinema salonunda filmi basın mensupları ve sinemaseverleler izledi.
Çaykara ilçesinde çekimleri yapılan filmi izlemeye gelenler oyuncularla fotoğraf çektirdi.
Fotoğraflar: AA