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        Öğretmen il içi atama başvuruları ne zaman başlayacak?

        MEB öğretmen il içi atama başvuru tarihleri binlerce öğretmenin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin 2023 yılı yer değiştirme takvimini yayınladı. MEB tarafından yapılan duyuruyu göre Öğretmenlerin l İçi ve İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değişikliği ile Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Başvuru İşlemleri Temmuz ve Ağustos ayında gerçekleştirilecek. İşte 2023 öğretmen il içi tayin takvimi ile başvuru tarihleri...

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 11:51
        • 1

          Öğretmen il içi tayin tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim ile netleşti. Yer değişikliği takvimine göre başvuru işlemlerini tamamlayacak olan öğretmenlerin gözü "Öğretmen il içi atama başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusuna çevrildi. 2023 yılı yer değişikliği atama takvimine göre öğretmen il içi atama başvuruları Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecek. İşte 2023 MEB öğretmen il içi tayin başvuruları hakkında merak edilenler...

        • 2

          ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURU TAKVİMİ YAYINLANDI!

          Öğretmenlerin 2023 yılı yer değiştirme takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınladı. MEB'in yayınladığı duyuruya göre 2023 Yılı Öğretmenlerin il İçi ve İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değişikliği ile Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Başvuru İşlemlerinin başvuruları Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak.

        • 3

          İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR

          İl İçi İsteğe Bağlı yer değişikliği başvuruları 13 Temmuz'da başlayacak-17 Temmuz günü saat 16.00'da sona erecek.

        • 4

          İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU TARİHLERİ

          İller arası isteğe bağlı yer değişiklikiği başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Başvuru işlemleri 2 Ağustos saat 16.00'da sona erecek.

        • 5

          ONAY SÜRECİ 17-21 AĞUSTOS ARASINDA YAPILACAK!

          Mazerete bağlı yer değişikliği başvurularının kabul edilmesi ve onay süreci ise 17-21 Ağustos 2023 günleri arasında tamamlanacak.

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