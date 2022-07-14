ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURULARI SONA ERDİ



İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alındı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte öğretmen il içi atama tayin başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İşte il içi atama tayin başvuru sonuçları için verilen o tarih ve detaylar;