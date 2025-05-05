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        Haberler Bilgi Gündem ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURU EKRANI 2025 MEBBİS: Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları başladı! Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

        2025 Yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sene başında yayımlanmıştı. Takvime göre, öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 5 Mayıs'ta başladı ve 9 Mayıs'ta sona erecek. Başvuru işlemleri MEBBİS üzerinden elektronik başvuru formu eksiksiz doldurularak yapılacak. Peki Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Öğretmen il içi atama başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 15:10 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:10
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        • 1

          Öğretmen il içi atama başvuru ekranı 2025 erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi doğrultusunda il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları alınmaya başlandı. Adaylar, 5-9 Mayıs tarihleri arasında MEBBİS üzerinden Elektronik Başvuru Formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirecekler. Başvuru için gerekli şartlar arasında adaylığı kaldırılmış olması yer alıyor. Peki, Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sürece ilişkin detaylar...

        • 2

          ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.

          Buna göre, Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

        • 3

          ÖĞRETMEN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar, başvuru işlemlerini mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle gerçekleştirecek.

          Öğretmenler başvuruları esnasında en çok 40 eğitim kurumu yazabilecek.

          MEBBİS ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

          Atama işlemleri, öğretmenlerin tercihleri esas alınarak, hizmet puanı yüksek olandan düşük olana doğru yapılacak.

          Eğer adaylar arasında hizmet puanı eşit çıkarsa, öncelik meslekte daha uzun süre görev yapmış olana verilecek. Hizmete başlama tarihi de eşit ise, daha önce öğretmenliğe başlayan tercih edilecek. Tüm bu kriterlere rağmen eşitlik bozulmazsa, atama işlemi bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

        • 5

          BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

          2. 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

          3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

          4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

        • 6

          ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Atamalar 13 Mayıs 2025 tarihinde valiliklerce gerçekleştirilecek.

          Öğretmen il içi yer değiştirme atama sonuçları, 13 Mayıs tarihinde personel.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

          Tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 27 Haziran tarihinde başlayacak.

        • 7

          İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ

          Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları, 21-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

          Atama sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde duyurulacak. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 27 Haziran tarihinde duyurulacak.

        • 8
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