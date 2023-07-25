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        Haberler Gündem Eğitim Öğretmen il dışı tayin başvuruları ne zaman ve hangi tarihte? Öğretmen il dışı atama başvuru şartları nelerdir?

        Öğretmen il dışı tayin başvuruları ne zaman? 2023 Öğretmen il dışı atama başvuru tarihleri...

        Öğretmen il dışı tayin başvuruları ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce öğretmenin faydalanabileceği konuya dair en çok; Öğretmen il dışı tayin başvuruları ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte, konuyla ilgili bilgiler ve il dışı atama başvuru tarihleri...

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        Giriş: 25.07.2023 - 12:52
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        • 1

          Öğretmen il dışı tayin başvuruları için artık beklenen tarih geldi çattı. Sonuçlarının 4 Ağustos tarihinde duyurulacağı söz konusu tayin başvurularına dair hem başvuru tarihleri hem de şartları açıklandı. İşte, 2023 öğretmen il dışı tayin başvurularına dair tüm ayrıntılar...

        • 2

          ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Öğretmenlerin il dışı tayin isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları ise 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

        • 3

          ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

          Öğretmenlerin il dışı tayin başvuru şartları şöyle:

          Adaylığı kaldırılmış olmak,

          31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

          Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

        • 4

          652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna

          atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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