ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Öğretmenlerin il dışı tayin başvuru şartları şöyle:

Adaylığı kaldırılmış olmak,

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.