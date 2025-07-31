2025 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu doğrultusunda özür grubu atamaları için süreç devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı kurumlarda görev yapan kadrolu öğretmenler, birinci aşamada MEBBİS üzerinden ön başvurularını gerçekleştirdi. Şimdi ise sırada tercih adımı var. İkinci aşamada eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacak. Peki, 2025 Öğretmen iller arası mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri nasıl yapılır, şartları neler ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB öğretmen il dışı atama tercih ekranı 2025 ve atama sonuç tarihi...