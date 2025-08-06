2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuru süreci 5 Ağustos’ta tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, atamalar 6 Ağustos 2025 Çarşamba bugün yapılacak. Belirtilen günün gelmesiyle beraber öğretmen il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 7 Ağustos'ta yapılacak. Peki, 2025 Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, e-Devlet / MEBBİS Öğretmen iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonucu sorgulama ekranı...