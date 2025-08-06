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        Haberler Bilgi Gündem ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI MEBBİS: Öğretmen il dışı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

        Öğretmen il dışı atama sonuçları 2025 sorgulama: Öğretmen il dışı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

        2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için süreç tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı olarak iller arası yer değiştirme başvuruları, 2 aşamalı olarak 18 Temmuz-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındı. MEB kılavuzuna göre öğretmen il dışı atama sonuçları 6 Ağustos Çarşamba bugün erişime açılacak. Adaylar, MEBBİS veya e-Devlet üzerinden atandıkları il, ilçe ve okulları öğrenebilecek. Peki, 2025 öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEBBİS Öğretmen il dışı mazerete bağlı yer değiştirme (tayin) sonuçları sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 08:36 Güncelleme: 06.08.2025 - 15:11
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        • 1

          2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuru süreci 5 Ağustos’ta tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, atamalar 6 Ağustos 2025 Çarşamba bugün yapılacak. Belirtilen günün gelmesiyle beraber öğretmen il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 7 Ağustos'ta yapılacak. Peki, 2025 Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, e-Devlet / MEBBİS Öğretmen iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonucu sorgulama ekranı...

        • 2

          ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler mazeretlerine bağlı olarak iller arası yer değiştirme başvuruları, 18 Temmuz-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

          2025 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu doğrultusunda 2 aşamalı olarak yapılan başvurular şimdi sonuç adımında.

          Atamalar, 6 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

        • 3

          ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Öğretmen il dışı atama sonuçları, “personel.meb.gov.tr” adresi üzerinden erişime açılacak.

          ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ATAMALAR HİZMET PUANI ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK

          Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

          Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek.

          Eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

          Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun (tercih başvurusu) son günü 05 Ağustos 2025; hizmet süresinin hesabında 31 Aralık 2025 tarihi esas alınacak.

        • 5

          TEBLİGAT VE AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

          Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 7 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla yapılabilecek.

        • 6
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