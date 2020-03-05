CEREN MORAY KİMDİR?

5 Haziran 1985 doğumlu olan oyuncu memur bir ailenin tek kızı olarak Diyarbakır ’da dünyaya geldi. Annesi Kastamonulu olan Ceren Moray, babasının memleketi olan Diyarbakır'da dünyaya geldi. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul ’a taşınan ünlü oyuncu, tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Uzun bir süre Pera Güzel Sanatlar ’da eğitim alan oyuncu, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü ’nü kazandı ve 2009 yılında üniversiteden mezun oldu.

Yüksek lisans döneminde babası kalp krizi geçirdi ve ardından ünlü oyuncu, hayatını farklı bir yöne çevirmeye karar verdi. Bu sırada bir dizi için teklif geldi ve ilk televizyon deneyimi, 12 yıl önce yayımlanan ve başrollerini Levent Üzümcü, Müjde Ar gibi isimlerin paylaştığı Serseri Aşıklar isimli dizi oldu. Bu diziden sonra televizyonun yolları kendisine açılmış oldu. Birkaç yıl televizyona ara vererek eğitimlerini sürdüren Moray, 2007-2010 yılları arasında ekrana gelen ve dönemin fenomen gençlik dizisi olan Kavak Yelleri dizisinde Su karakterini canlandırıyordu.

Ancak onun asıl büyük çıkışı, O Hayat Benim ile oldu. Dizide Efsun karakterini canlandıran ve daha ilk bölümlerde başrolün önüne geçerek dizinin başrolü haline gelen Ceren Moray, gerçek anlamda başarılı bir oyunculuk performansı ile dikkat çekti. Dizide zengin yaşantıya uyum sağlamaya çalışan varoş bir kızı canlandıran ünlü oyuncu, Efsun karakterini canlandırabilecek belki de en iyi isim oldu. Dizinin bu denli popüler olmasında Ceren Moray’ın etkisi büyük. Ardından da Avlu dizisinde yine adından söz ettirdi. Ceren Moray şimdi Öğretmen dizisinde Zeynep karakterine hayat veriyor.