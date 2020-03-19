Öğretmen 3. bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Öğretmen'de heyecan durmuyor. Rüya'nın ölümündeki perde adım adım aralanırken, Akif öğrencilerine unutamayacakları bir ders veriyor. Öğretmen 4. yeni bölüm fragmanı ve 3. son bölüm özeti haberimizde.

ÖĞRETMEN 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÖĞRETMEN 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Küçükkapı Lisesi 12A Sınıfı, Mevsim’in itirafı ile Akif Erdem’in ikinci dersini geçmeyi başarmıştır. Fakat bir sonraki soruyu çözecek olanlar öğrenciler değil, işin profesyonelleridir. Yani polisler. Yılmaz Komiser, Rüya’nın sahte videosunu çeken öğrenciyi bulamadığı takdirde, kötü şeyler olacaktır.

Sınıfta ise bir önceki günün ardından herkes birbirine olan güvenini yitirmiştir. Polisin aradığı kişiyi ortaya çıkarmak için tüm sınıf birbirine saldırıyordur.

Akif’i gören Zeynep’in ise hatıraları yerine gelmiş midir? Yoksa ona çarpan kişi Akif Erdem midir?