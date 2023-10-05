MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN AÇIKLAMA!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Her yıl Ekim ayı itibariyle hangi branştan kaç tane öğretmen eksiğimizin olduğu belli olmuş olur. Şu andaki rakamlar 60 binin üzerinde. Şu anda bu rakam en son norm hesaplamasına göre yapılmış rakamlar. Bizim ihtiyacımız, eksiğimiz 60 bin civarında.