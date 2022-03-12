ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Öğretmen atamalarına dair takvim henüz yayınlanmadı. Geçen yıl öğretmen atama takvimi 2021 mart ayında ilan edilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir progranda Covid-19 önlemlerinde yapılan değişiklikler ve öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" dedi.