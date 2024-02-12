Öğretmen atamalarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Atama bekleyen on binlerce öğretmen adayının gözü 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, "2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, öğretmen atamalarında branş dağılımı nasıl olacak?" İşte 2024 öğretmen atamalarının gerçekleceği tarih ve branş dağılımına ilişkin tüm detaylar...