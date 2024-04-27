Öğretmen atamalarında gözler Kabine Toplantısı'nda: Kabine Toplantısı ne zaman?
Gündeme dair birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında öğretmen atamaları yer alıyor. Bilindiği gibi öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine Toplantısı tarihini ve toplantının ana gündem maddelerini haberimizde derledik. İşte Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı...
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Öğretmen atamalarında gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Genellikle iki hafta bir yapılan Kabine Toplantısı hatırlanacağı gibi son olarak 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında, öğretmen atamalarının yanı sıra, ekonomiden yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemine ilişkin maddeler yer alıyor. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?" İşte Kabine Toplantısı tarihi...
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı tarihi henüz netlik kazanmadı. Toplantının önümüzdeki hafta yani 29 Nisan Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.
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Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
Hatırlanacağı gibi son Kabine Toplantısı 16 Nisan Pazartesi günü yapılmıştı.
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KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELERDİR?
Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında, öğretmen atamalarının yanı sıra, ekonomiden yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemine ilişkin maddeler yer alıyor.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Tekin’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Biz ihtiyaçlarımızı tamamladık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla rakamı belirleyeceğiz. Biz rakamda uzlaştık zaten. Önümüzdeki hafta eğer Kabine Toplantısı olursa o gün açıklanmış olacak."