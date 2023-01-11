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Öğretmen atamalarında 2023 takvimi | Öğretmen ataması ne zaman ve hangi tarihte olacak? MEB Bakanı Özer'den son dakika öğretmen ataması duyurusu

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Yeni yıla girilmesiyle öğretmen atama tarihlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. 2023 yılında öğreten ataması olup olmayacağı merak edilirken gündeme gelen atama takvimi hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geçtiğimiz günlerde bir açıklama geldi. İşte öğretmen atamalarında 2023 takvimi...

Giriş: 11.01.2023 - 10:35 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Öğretmenlerin gündeminde yer alarak talep edilen 100 bin öğretmen ataması ile ilgili açıklama geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Özer'in, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar." ifadeleri ardından konuyla ilgili güncel bilgileri haberimizde bir araya getirdik. Peki, öğretmen ataması ne zaman ve hangi tarihte olacak? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

  • 2023 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

    Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu. Buna göre; 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak olan çalışmaların ardından duyurulacak.

  • BAKAN ÖZER'DEN ATAMA AÇIKLAMASI

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son olarak öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

    "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır"

  • 2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

    Henüz atamalar ile ilgili bir gelişme yaşanmadığı için 2023 MEB öğretmen atama takvimi de açıklanmadı. Öğretmen atamaları ile ilgili duyurular personel.meb.gov.tr adresinden yapılıyor.

  • ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN GELECEK?

    2023 yılında öğretmen atamasının ne zaman yapılacağı ve kaç öğretmenin atanacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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