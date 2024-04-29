Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Gözler Öğretmen atama takviminde! MEB 2024 Öğretmen atama takvimi ile branş ve kontenjan dağılımı belli oldu mu?

        Öğretmen atamaları ne zaman? 2024 MEB Öğretmen atama takvimi, branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atamaları gerçekleşiyor. Geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklama daha yapan Tekin, atama sayısında anlaşmaya vardıklarını belirtti ve ayrıntıların yakın zamanda belli olacağını duyurdu. En son Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan alınmıştı. Peki MEB 2024 Öğretmen atamaları ne zaman, atama takvimi ile branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 11:32 Güncelleme: 30.04.2024 - 01:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Öğretmen atamaları ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Kabine Toplantısı’nda ele alınması beklenen öğretmen ataması MEB tarafından gerçekleşecek olup Öğretmen atamaları ne zaman sorurusna yanıt aranıyor. 2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak. İşte, MEB Öğretmen atamaları ile ilgili son durum

        • 2

          MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin haftaya belli olması bekleniyor. Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi;

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

          ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI 2024 AÇIKLANDI MI?

          2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

        • 3

          BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi için Kabine'yi işaret etmiş ve öğretmen atamaları için belirlenen rakamın Kabine sonrasında açıklanacağını belirtmişti. Öğretmen atamalarının bu hafta içi açıklanması bekleniyor.

          "RAKAMDA UZLAŞTIK"

          Tekin, "Hazine ve Maliye Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber rakamı belirleyeceğiz. Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasını yaptı.

        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kolonya karışımlı içecek ölüm getirdi
        Kolonya karışımlı içecek ölüm getirdi
        Yol çöktü içine düştü!
        Yol çöktü içine düştü!
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Şampiyonlar yurda döndü
        Şampiyonlar yurda döndü
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Habertürk Anasayfa