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        Haberler Gündem Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Bakan Tekin'den öğretmen adaylarını sevindirecek açıklama Mutlaka olacak!

        Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan'dan öğretmen adaylarını sevindirecek açıklama

        Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Yeni yılla birlikte öğretmen adayları merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda yakından izleniyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Bakan Tekin, atama süreciyle ilgili "Mutlaka olacak!" açıklamasında bulundu. İşte açıklamanın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 13:04 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:04
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        • 1

          Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları branş dağılımları belli oldu mu? 2023 KPSS A Grubu sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmen adayları atama süreciyle ilgili detayları merak edip araştırıyor. Özellikle konuyla ilgili açıklamalar yakından izleniyor. Peki, 2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları branş dağılımı açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den atamalarla ilgili önemli açıklama geldi. Bakan Tekin yaptığı açıklamada 2024 yılındaki öğretmen atmasıyla ilgili "Mutlaka olacak!" dedi. İşte öğretmen atamalarıyla ilgili detaylar...

        • 2

          ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Öğretmen atamalarıyla ilgili geçtiğimiz Aralık ayının son haftasında Bakan Yusuf Tekin'den açıklama geldi.

          İşte Tekin'in açıklaması:

          2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız.

        • 3

          Bir grup siyasetçinin öğretmen atama sayısını sosyal medyada takipçi artırma mekanizmasına dönüştürdüğünü ve bundan rahatsız olduğunu söyleyen Tekin, "Şuna güvensin arkadaşlarımız, biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak alabileceğimiz en yüksek atama sayısını alacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Hazine ve Maliye Bakanı'mız da en yüksek rakamı vereceklerini de deklare ettiler zaten. Ama onun bütçe planının bir gözükmesi, ortaya çıkması lazım." ifadelerini kullandı.

        • 4

          Bakan Tekin, müfredata ilişkin soruyu, "Müfredatımızı ciddi oranda seyreltmek istiyoruz. Yani çocuklarımızın üzerindeki yükü, gereksiz şeyleri kaldırmak istiyoruz." diye yanıtladı.

          Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 1921 yılında Maarif Kongresi'ni açarken müfredatla ilgili söylediği sözleri aktaran Tekin, "Biz dolayısıyla yerli ve milli bir müfredat, milletin karakteriyle fıtratıyla uyumlu bir müfredat çalışmasının içerisindeyiz." dedi.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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